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    • TAVOLO POLICLETO GOCCIA, Reflex Reflex Sala da pranzoTavoli
    TAVOLO POLICLETO GOCCIA, Reflex Reflex Sala da pranzoTavoli
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    TAVOLINO BARRIQUE, Reflex Reflex SoggiornoTavolini
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    TAVOLO VELE, Reflex Reflex Sala da pranzoTavoli
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    TAVOLINO 9000, Reflex Reflex SoggiornoTavolini
    TAVOLINO 9000
    SEDIA JESSICA , Reflex Reflex Sala da pranzoSedie & Panche
    SEDIA JESSICA , Reflex Reflex Sala da pranzoSedie & Panche
    SEDIA JESSICA , Reflex Reflex Sala da pranzoSedie & Panche
    SEDIA JESSICA
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    DARE UNA NUOVA ESPRESSIONE E UN DIVERSO SIGNIFICATO ALLA TECNOLOGIA INDUSTRIALE DEL CRISTALLO: CON QUESTO AMBIZIOSO OBIETTIVO È NATA REFLEX PIÙ DI VENT’ANNI FA. TRAENDO PREZIOSI INSEGNAMENTI DALLA TRADIZIONE DELLA VETRERIA DI FAMIGLIA FONDATA NEGLI ANNI QUARANTA, IL CRISTALLO INDUSTRIALE, AFFASCINANTE NELLA SUA LINEARE ESSENZIALITÀ, SI È ARRICCHITO E RISCALDATO CON FORME E COLORI CHE RIMANDANO ALL’INESAURIBILE PATRIMONIO DELL’ARTIGIANATO VENEZIANO DANDO VITA AD UN PRODOTTO UNICO NEL SUO GENERE. L’AZIENDA, PRIMA AD UTILIZZARE IL VETRO DI MURANO MASSICCIO COME BASAMENTO PER I SUOI TAVOLI, HA DA SEMPRE PRIVILEGIATO L’IMPIEGO DI MATERIALI DI ALTA QUALITÀ, COME VETRO, MARMO, FERRO BATTUTO E LEGNO, A CUI HA APPLICATO, CON MAESTRIA ARTIGIANALE, CONTRASTI INEDITI E PROCESSI TECNOLOGICI ALL’AVANGUARDIA. I RISULTATI SONO ARREDI CHE ESPRIMONO LA PERFETTA SINTESI DI TECNOLOGIA, DESIGN, RICERCA E TRADIZIONE. REFLEX COLLABORA CON NOTI ARCHITETTI ITALIANI E STRANIERI TRA CUI PININFARINA, SACHA LAKIC, MAURICE BARILONE, ANDRÉE PUTMAN, ARNALDO GAMBA, LEILA GUERRA E MARCO PIVA. 

    Servizi
    • Reflex si propone come un laboratorio sartoriale al servizio del cliente. Progettazione
    • visualizzazione e differenti proposte di interior design rendono totalmente personalizzabile e unico il proprio spazio di vita.
    Bacini di utenza
    Treviso
    Indirizzo
    Treviso
    Italia
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