DARE UNA NUOVA ESPRESSIONE E UN DIVERSO SIGNIFICATO ALLA TECNOLOGIA INDUSTRIALE DEL CRISTALLO: CON QUESTO AMBIZIOSO OBIETTIVO È NATA REFLEX PIÙ DI VENT’ANNI FA. TRAENDO PREZIOSI INSEGNAMENTI DALLA TRADIZIONE DELLA VETRERIA DI FAMIGLIA FONDATA NEGLI ANNI QUARANTA, IL CRISTALLO INDUSTRIALE, AFFASCINANTE NELLA SUA LINEARE ESSENZIALITÀ, SI È ARRICCHITO E RISCALDATO CON FORME E COLORI CHE RIMANDANO ALL’INESAURIBILE PATRIMONIO DELL’ARTIGIANATO VENEZIANO DANDO VITA AD UN PRODOTTO UNICO NEL SUO GENERE. L’AZIENDA, PRIMA AD UTILIZZARE IL VETRO DI MURANO MASSICCIO COME BASAMENTO PER I SUOI TAVOLI, HA DA SEMPRE PRIVILEGIATO L’IMPIEGO DI MATERIALI DI ALTA QUALITÀ, COME VETRO, MARMO, FERRO BATTUTO E LEGNO, A CUI HA APPLICATO, CON MAESTRIA ARTIGIANALE, CONTRASTI INEDITI E PROCESSI TECNOLOGICI ALL’AVANGUARDIA. I RISULTATI SONO ARREDI CHE ESPRIMONO LA PERFETTA SINTESI DI TECNOLOGIA, DESIGN, RICERCA E TRADIZIONE. REFLEX COLLABORA CON NOTI ARCHITETTI ITALIANI E STRANIERI TRA CUI PININFARINA, SACHA LAKIC, MAURICE BARILONE, ANDRÉE PUTMAN, ARNALDO GAMBA, LEILA GUERRA E MARCO PIVA.