Illuministi è un vero e proprio movimento che rivoluziona il modo di pensare l'illuminazione. Le lampade non sono più qualcosa solo da contemplare e si trasformano in un oggetto di design dove forma e funzione coincidono cercando la massima funzionalità.



Tutte le lampade della collezione Illuministi sono infatti realizzate in vetronite, un materiale composito in fibra di vetro e rame. Su questo materiale viene realizzato il circuito stampato e poi vengono montati i componenti elettronici. La vetronite è un ottimo conduttore ed evita la presenza di fili, contatti e bracci andando così ad alleggerire la struttura della lampada.

Per la prima volta questo materiale diviene protagonista di un oggetto d'arredo e la sua incredibile versatilità consente una maggiore leggerezza e flessibilità.