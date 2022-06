È uno spazio aperto di confronto dove si incontrano arte e design, tecnica ed estetica in un'atmosfera di grande attenzione e familiarità. Per Steellart la cucina si apre alla casa e diventa un ambiente che accoglie, si trasforma in uno spazio da abitare. Steellart crea insieme a voi cucine in acciaio e di design e complementi di arredo totalmente su misura con l'utilizzo dei materiali più innovativi e di qualità.