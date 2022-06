Ogni nuovo progetto è una sfida con se stessi e con gli altri. Ogni nuovo prodotto è utilizzato da persone con culture e abitudini differenti. Riuscire ad avvicinarsi il più possibile alle loro aspettative rappresenta il raggiungimento del risultato preposto. Questo è motivo di grande soddisfazione! Grande attenzione per le forme semplici e strettamente legate alla loro funzione. Ciò che è bello non sempre funziona e ciò che funziona solitamente è bello. Bello e utile, può sembrare riduttivo... ma da sempre continua a essere l'essenza del Design. Italo Pertichini nasce a Gebenstorf in Svizzera nel 1964. La sua formazione artistica presso l'istituto d'arte di San Giovanni in Fiore e tecnico-estetica presso l'ISIA di Roma è alla base della sua attività di designer. Attento alla produzione di grande serie, intensifica il proprio interesse su aspetti tecnici e problematiche dell'industrializzazione. Per cinque anni collabora con Gallotti e Radice come consulente e progettista, realizzando numerosi prodotti caratterizzati da una attenta e accurata ricerca tecnica e da soluzioni estetiche innovative. Progetta e realizza numerosi gioielli in vari materiali e crea la linea Gioielli Pertichini. Nel 2005 vince il primo premio al concorso internazionale indetto da AIPE "Nuovi imballaggi in EPS". Ha collaborato con Gallotti e Radice, Thonet( Poltrona Frau), Exde by Cattaneo, Dexo, Colico, Slide, Redi, 21st living art, Wall Design Plus.