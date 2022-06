Il nome GAP, acronimo di Gestione Associata Progetti, è nato in riferimento alla natura collaborativa che contraddistingue lo studio e la realizzazione dei nostri interventi.

Crediamo fermamente nella sinergia e nel confronto tra professionisti, committenti ed esecutori.

The name GAP Studio stands for Gestione Associata Progetti referring to the collaborative nature of the practice.

We offer design concept throughs execution, building great friendships along with artful spaces.

We'd love to support you on your adventure.