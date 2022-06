Lo studio ES-arch enricoscaramelliniarchitetto agisce all’interno di uno specifico ambito territoriale, culturale e architettonico.

Il territorio alpino, in quanto paesaggio estremo, per sua natura, nei suoi “usi e costumi” è il suo naturale terreno di confronto. Estremi sono gli aspetti orografici e paesaggistici che definiscono un ambito di intervento altamente caratterizzato; estremi sono i “materiali”, umani e non, con cui dialoga giornalmente; estremi sono gli immaginari del turismo che trasformano e annientano la memoria di come si abitano i luoghi; estremi sono i “paesaggi domestici” utilizzati con diverse frequenze.

Gli ambiti di confronto, abitualmente marginali, di dimensioni ridotte ed “estremamente” fragili, inducono un livello di attenzione marcatamente elevato; ogni progetto è momento di confronto con problematiche semplicemente complesse, indotte dagli elementi appartenenti allo stato dei luoghi e altre innestate dal processo progettuale. La condizione laterale permette l’incontaminato inserimento dello studio in processi progettuali più ampi; in uno spirito collaborativo di condivisione degli intenti progettuali ha collaborato a vari progetti in diversi ambiti geografici (es. Milano, Pavia, Shanghai).

Il team di lavoro nasce e si rinnova dalla convergenza della ricerca svolta all’interno del Politecnico di Milano e lo sviluppo di progetti professionali a diversa scala. La costruzione di “atmosfere”, la capacità di indurre “stupore” e generare sorpresa, attraverso l’utilizzo di materiali “consueti” è il fine di tutti i progetti, al di là delle dimensione; mantenendo, in ogni momento, la voglia di “curiosare”.