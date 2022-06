show room d' arredo d' interni dal 1944. Una Realtà' riconosciuta a livello Nazionale, operiamo nel mondo dell' arredo e del Design, collaborando con le migliori Aziende di Design Italiano e con molti studi di Architettura.

Trovandoci in posizione strategica al Casello di Lodi sull' autostrada A1 MI-BO , Facilmente raggiungibile da Lodi , Milano, Piacenza, Monza, Brescia e dagli Aereoporti e stazioni ferroviarie di Milano.

Realizziamo sartorialmente qualsiasi tipo di richieste di arredo, sia esse progettate da Architetti o dai nostri Interior Design, sere aggiornati e pronti ad esaudire tutti i desideri del cliente, Progettazione Personalizzata anche per ristrutturazione , con Disegni in 3 D, con Visita Virtuale dei tuoi Ambienti.

Forniamo squadra di Ristrutturazione con Elettricisti, idraulici, Fabbri, gestisti, ecc.....

Abbiamo anche una falegnameria attrezzata per lavori su misura per te!Presentiamo ambientazioni nel nostro Show room di 2000 mq dove si posso notare accostamenti di prodotti, colori, tappeti, quadri e tutto ciò per decorare e personalizzare le case.

Realizziamo anche opere di Contract, pubbliche o Private.

Arredobongiorni suscita emozione.... Vi aspettiamo!