Gianluca Fanetti è nato a Berna, Svizzera, nel 1973. Formatosi presso il Politecnico di Milano ha iniziato la sua carriera professionale collaborando con più studi in Italia e Svizzera dove è stato coinvolto in diversi progetti residenziali. Successivamente si è definitivamente trasferito in provincia di Sondrio per fondare nel 2003 lo Studio Fanetti, con sede a Campodolcino.

Interventi dal linguaggio minimalista con un’estrema attenzione al dettaglio, alle finiture e alla scelta e all’uso dei materiali il tutto per trasformare in realtà quello che sta alla base di ogni progetto: i sogni e le necessità di una committenza sensibile ed esigente.