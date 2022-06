LADO architetti svolge un’attività di progettazione eterogenea, che spazia dalla scala paesaggistica al dettaglio architettonico.

Il processo progettuale ha come costante imprescindibile l’attenta lettura del contesto con cui l’architettura andrà a confrontarsi e dialogare. Il disegno giunge quindi per ultimo come sintesi e si pone come obiettivo la risoluzione delle esigenze funzionali, economiche e formali attraverso l’utilizzo di pochi ed essenziali gesti.

LADO architetti si occupa dello sviluppo del progetto, dall’idea alla realizzazione in cantiere, avvalendosi delle competenze di partners professionisti per gli aspetti strutturali, tecnici e impiantistici ponendo particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e all’ottimizzazione delle risorse economiche ed energetiche.

Luca Ladinetti consegue la laurea in architettura presso l’Università di Ferrara nel 2007.

Dal 2006 collabora con la Landscape Agency, Laboratorio di ricerca sul paesaggio del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara.

Dal 2008 al 2010 collabora con lo Studio Tasca di Federico Scagliarini e Cristina Tartari.

Nel 2010 intraprende la libera professione ed è co-fondatore del collettivo di professionisti MMVL (di cui è tuttora partner) con Mario Assisi e Valentina Milani (InOut architettura – Ferrara) e Mario Lamber (studio SABL – San Giovanni in Persiceto, BO). Nel 2012 MMVL è selezionato da New Italian Blood per la “Top 10″ dei migliori studi giovani in Italia.

Nel 2013 fonda lo studio LADO architetti con sede a Bologna