Luca Cuzzolin (1964) ed Elena Pedrina (1969) dopo essersi laureati a Venezia e in seguito alle esperienze professionali con Vittorio Gregotti a Milano, a Londra con David Chipperfield, a Berlino e a Barcellona, fondano lo studio nel 2000 a S. Dona' di Piave.

La loro attività è iniziata soprattutto con la realizzazione di abitazioni e insediamenti residenziali per committenze private. Hanno realizzato in seguito edifici commerciali e direzionali principalmente nell'area veneta (Design Centre e sede SUN68). Partecipano a concorsi di progettazione in Italia, Germania e Svizzera e a Liestal nel Baselland hanno realizzato un centro direzionale e laboratori farmaceutici in seguito al concorso vinto con Carlo Calderan. A Basilea fondano CCPArchitekten con il quale operano nell'area della Svizzera tedesca attraverso concorsi di progettazione. Dal 2009 si occupano della realizzazione degli show-room per Sun68 a Milano, Jesolo e Venezia e in questo momento seguono due progetti di ristrutturazione per Boggi e Brian&Barry a Milano. Altri progetti in corso: un piano di recupero a Belluno, un edificio residenziale a S. Dona' di Piave e progetti di ristrutturazioni e interni. L'approccio progettuale è sempre attento al contesto e il linguaggio non si impone, accetta il rapporto fra contemporaneità e tradizione, tra esistente e nuovo proponendo un’architettura semplice ma ricercata. I progetti realizzati testimoniano l'evoluzione dell'approccio verso soluzioni sempre più semplici, nel tentativo di utilizzare tecnologie più raffinate ma coerenti con l'economia e la cultura del costruire attuale.