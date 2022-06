Enrico Muscioni, nasce a Bologna nel 1977, si laurea in Architettura nel 2005 presso l’Università IUAV di Venezia. Nel 2003 arricchisce la sua formazione presso la Technische Universitat di Graz (Austria) dove è allievo del noto architetto sloveno Hrvoje Njiric. Tra le altre esperienze spicca la collaborazione in essere dal 2004 con l’Architetto giapponese Toyo Ito, per il progetto delle Cisterne del Pianello di San Marino. Dal 2005 è Chief Architect del suo studio GA&E, fondato nel 1992 dal padre, già professionista titolare dello Studio MB. La filosofia dello studio è basata sulla volontà di creare un' architettura che esprima lo stato tecnologico dell'innovazione nonché dell’arte che comunichi con lo spirito emotivo nel rispetto del territorio. Gli incarichi coprono tutti i settori della progettazione, dall’architettura di interni all’urban planning, spaziando da interventi su vasta scala urbana al più piccolo intervento di interior design.