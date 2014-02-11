DECOCEMENTO ITALIA E’
UN’IMPRESA INTERNAZIONALE ,CHE APPLICA E VENDE MICROCEMENTO
TOTALMENTE ESENTE DA SOLVENTI TOSSICI.
IL MICROCEMENTO SI PUO’ APPLICARE SU MOLTISSIME SUPERFICI GIA’ ESISTENTI , COME
( PIASTRELLE,MARMI,LEGNO,FERRO) SENZA IL BISOGNO DI
DEMOLIRE LA PRECEDENTE PAVIMENTAZIONE O RIVESTIMENTO.
SI POSSONO RIVESTIRE ( PIATTI DOCCIA,TOP CUCINA,TOP BAGNO ) ESSENDO
COMPLETAMENTE IDROREPELLENTE.
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CIRCA 2000 COLORI DA CARTELLA SIKKENS.
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DISTINGUERA’ IL VOSTRO SPAZIO DA QUELLO DI TUTTI GLI ALTRI.
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