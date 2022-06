Dal 1950 il Parchettificio Garbelotto produce pavimenti in legno tradizionali e prefiniti di grande qualità e bellezza, con legnami selezionati provenienti da tutto il mondo. La grande esperienza della famiglia Garbelotto e la continua ricerca tecnologica hanno permesso all' azienda insieme a Master Floor, con la collaborazione del Sig. Francesco Dalla Colletta, e Wooden Floor di raggiungere l'eccellenza nella produzione con una vasta gamma di pavimenti in legno e accessori, riuscendo a produrre migliaia di metri quadri di pavimento al giorno con precisione e affidabilità.

Tutto il ciclo di produzione, dall'incollaggio alle finiture della superficie, avviene negli stabilimenti in provincia di Treviso, garantendo un prodotto 100% Made in Italy certificato, investendo sull’innovazione tecnologica e in particolar modo sulla biocompatibilità dei prodotti. La Master Floor infatti utilizza un impianto di verniciatura, il primo utilizzato in Italia: a ciclo completo all’acqua, garantendo zero emissioni di sostanze nocive, una superficie morbida al tatto, valorizzando la venatura del legno e rendendole facili da pulire.