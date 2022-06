Alessandro Gabbianelli è architetto, paesaggista e dottore di ricerca in “Knowledge and design of urban landscape” presso l’Università di Camerino (UNICAM) con una ricerca sulla rigenerazione degli spazi residuali nella città contemporanea. Nel 2008 fonda ALGA studio (Agricultural Landscape Garden Architecture) che si occupa di progettazione del paesaggio alle diverse scale. Dal 2011 è professore a contratto in Composizione architettonica e urbana presso la Scuola di Architettura e Design di Ascoli Piceno. Ha partecipato a numerosi concorsi di progettazione e ha pubblicato vari scritti su libri e riviste.