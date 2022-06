Marco Torrigiani, nato a Milano, si laurea in Architettura nel 1982 al Politecnico di Milano e cresce professionalmente nello studio del padre Dado, dove segue in particolare i progetti: Alpiaz Montecampione S.P.A., Complesso Portosole-Sanremo e l'insediamento turistico di Tabatinga-San Paolo del Brasile.Nel 1984 inizia la sua attività professionale in proprio, ampliando le sue esperienze nel settore nautico collaborando con la RAFFAELLI di Pesaro e la PERMARE di Sanremo, e specializzandosi nel settore alberghiero (Hotel EDEN e DE LA PAIX Lugano), negozi (TINCATI Milano, New York, Brescia e Mosca - NADINE Milano) e nel settore residenziale.Parallelamente si associa nel 1986 con l'Architetto Enrico Frigerio nella FRIGERIO DESIGN GROUP di Genova, con il quale inizia un'attività di collaborazione progettuale alla realizzazione di progetti per il terziario (Riqualificazione del Centro Sportivo XXV Aprile Segrate - Complesso La Villetta Idroscalo di Milano - Tessiture di Nosate San Giorgio a Santo Stefano Ticino - Stadio Ferdeghini La Spezia Calcio); nel 2012 partecipano alla Biennale di Venezia - Padiglione Italia con 2 progetti.