La nostra attività si apre a molteplici ambiti, che spaziano dall’architettura alla grafica fino al web. Ciò grazie all’apporto delle differenti esperienze che ciascuno di noi ha maturato in campo lavorativo. A questo si aggiunge la passione che entrambi coltiviamo per l’arredo degli ambienti e la ricerca di soluzioni innovative e funzionali. Ci occupiamo infatti, della progettazione di interni ed esterni, con l’obiettivo di creare spazi tra loro integrati grazie all’utilizzo di un linguaggio compositivo comune e sempre condiviso con il cliente. Siamo disponibili a studiare per voi diverse possibilità progettuali per dare nuova identità alle vostre case o all’ufficio, arredando i vecchi ambienti con accomodamenti semplici ed economici. Possiamo suggerirvi come organizzare la disposizione interna del mobilio e creare arredi su misura per valorizzare le potenzialità di ogni ambiente. Al contempo ci occupiamo anche di realizzare un portfolio che documenta le tecniche costruttive e i sistemi utilizzati nella realizzazione della fase di cantiere della vostra futura abitazione. In sintesi si tratta di un dossier che contiene foto di sopralluoghi, schemi costruttivi e schede dei materiali impiegati. In campo grafico siamo in grado di proporre diverse soluzioni per il logo della tua attività e creare brochure, manifesti e pannelli per fiere ed esposizioni. Possiamo infine realizzare siti web su piattaforme opensource per rappresentare al meglio l’azienda o il servizio da voi offerto. Siamo disponibili ad affiancarvi nella gestione, così da rendere intuitiva la navigazione ed autonomo l’aggiornamento.