"TOBO DESIGN" nasce nel 2012 dalle idee degli Architetti Cristian Toaldo e Michele Borsatto di creare qualcosa di innovativo, semplice ed elegante. Elementi di design creati su misura in base alle esigenze e alle situazioni, che si modificano e scompongono per integrarsi con i vari ambienti nei quali vengono posizionati. Un Design minimale e raffinato, pensato in ogni sua parte, che fa della trasformabilità e l’adattabilità il concept di ogni creazione.

ARCH. TOALDO CRISTIAN

Nato a Cittadella (PD) nel 1982.

Lauretao presso lo IUAV di Venezia nel 2005 in Scienza dell’architettura e nel 2008 nel corso di laurea specialistica in Architettura per il paesaggio. Nel Luglio del 2010 consegue l’abilitazione professionale presso lo IUAV di Venezia. Dal 2008 comincia la collaborazione con diversi studi professionali, partecipando a molti concorsi di architettura sia nazionali che internazionali. Attualmente svolge l’attività dI libero professionista orientandosi verso il settore del design industriale e dell’ interior designer.

DOTT. BORSATTO MICHELE

Nato a Bassano del Grappa (VI) nel 1979.

Laureato presso lo IUAV di Venezia nel 2008 in Scienza dell’architettura, fin da subito si interessa al settore dell’ arredamento e del mobiliio.

Partecipa alla realizzazione del San Clemente Resort di Venezia nel ruolo di “supervisor interior designer”.

Nel 2012 partecipa ad un corso per l’organizzazione dell’architettura degli interni.

Attualmente svolge l’attività dI collaboratore con diversi laboratori artigianali orientandosi verso il settore del design industriale e dell’ interior designer.