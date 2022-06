Architetto e designer si laurea nel 1991 a Firenze, dove risiede. Negli anni ‘90 collabora con l’architetto Claudio Nardi di Firenze per progetti di residenze private, spazi pubblici e boutiques. Dal ‘98 svolge la libera professione progettando mobili, prodotti, spazi espositivi, curando l’immagine aziendale e la comunicazione. Tra i clienti Lapalma, R.F.Yamakawa, True design. Per la Clerprem ha curato la direzione artistica e disegnato sedili ferroviari. E' docente di Storia del Design allo IED, Design al Florence University of Art e master internazionali di Florence Institute of design International e Polimoda. E’ membro ADI e nel 2013 ha ricevuto il “Good Design Award” del Chicago Athenaeum per il settore mobili.