L’azienda Giambenini, da cinque generazioni, progetta e realizza parchi, giardini, aree verdi e piscine, elementi estetici e funzionali in grado di esaltare le qualità del paesaggio. Operiamo in tutta Italia ed Europa, rivolgendoci a privati, aziende ed enti con un team altamente professionale, che fa della ricerca e dell’innovazione la sua quotidianità.

L’entusiasmo per questo lavoro e la convinzione di dover offrire nuove soluzioni ad un settore in continua evoluzione sono alla base della filosofia dell’azienda, che grazie ad un team professionale e qualificato, opera per offrire soluzioni personalizzate e di qualità. La progettazione delle piscine è sempre pensata in relazione agli ambienti che le ospiteranno: modelli dalle forme nitide e lineari oppure morbide e sinuose, l’obiettivo è sempre quello di creare angoli di paradiso, che migliorano e completano l’architettura del verde.