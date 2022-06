Alice Tebaldi nasce in un paesino del Nord Italia e come tutti i creativi aspira a rendere reale ciò che è frutto della sua immaginazione. Si laurea in Disegno Industriale nel 2006 al Politecnico di Milano, dopo un periodo di studio all’estero presso la Bauhaus-University di Weimar, dove scopre il valore pratico dell’oggetto e della sua realizzazione. Il suo percorso è caratterizzato da una curiosità multidisciplinare per tutto ciò che ruota intorno al design: gli arredi, gli oggetti, la grafica statica ed animata. L’obiettivo è utilizzare lo stesso codice stilistico in tutti i campi d’applicazione. Ciò che realizza ha un’anima, è un compagno di vita ed ognuno ha una storia da raccontare.