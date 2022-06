Stefania Talevi nasce a Pesaro il 08 Novembre 1969 ha conseguito il Diploma di Maestro d’Arte Sez. Moda e Costume presso l’Istituto Statale d’Arte F. Mengaroni di Pesaro(PU) ( Anno scolastico 1987 - 88 ). Ha conseguito presso lo stesso istituto il Diploma di Maturità di Arte applicata (Anno scolastico 1989 - 90). Nell’anno 1990 / 91 riesce ad entrare ,dopo una lunga selezione conseguendo il secondo posto in graduatoria, al Centro di Formazione Professionale di Carpi(MO) per un corso di specializzazione sovvenzionato dalla Comunita’Europea con docenti del calibro di Francesco Morace ed altri docenti Domus Accademy e stilisti in voga all’epoca come Capponi,Osman Carlos ed altri,li vi consegue il Diploma di Progettista Coordinatore di Campionario ( Settore Tessile Abbigliamento )con il massimo dei voti.Parlando di me vi posso dire......:

la mia formazione di tipo artistico,la mia notevole volonta' ed entusiasmo mi hanno permesso di affacciarmi nel lontano 1994 al mondo dell'arredamento e del design nonostante i miei studi fossero indirizzati al settore della moda,mi ritengo un'autodidatta che ha imparato un mestiere amandolo. Il mio intento è di lavorare impegnandomi in ogni tipo di progetto,dal design alla progettazione degli interni,all'allestimento creativo sconfinando nella comunicazione. Un'importanza rilevante ha l'ergonomia,la comodita' e l'accoglienza che un modello,un locale pubblico o un'abitazione possono offrire. Accontentare i miei clienti tenendo conto delle loro esigenze è fondamentale tanto quanto la gratificazione che posso provare nel contribuire allo sviluppo di un'azienda;ho sempre potuto esplicare una parte delle mie attitudini , sono certa che dovro’ ancora dare il meglio di me;chi lo sà, magari, e come di solito succede facendo bene per me potrei far molto bene a chi crede in me;il mio desiderio è di potermi esprimere amando le mie creazioni,spesso quando una cosa mi piace tanto,piace tanto anche agli altri,questa è forse presunzione,ma io parto dal presupposto che chi ama il propio lavoro e lo fa con coscenza e serietà prima o poi troverà un riscontro adeguato,infondo per me la parola “AMORE” muove ancora il mondo e l’arte e la creativita’ sono pieni di amore!