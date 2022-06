La mission:

La passione, costantemente alimentata nel tempo per il Design, mi hanno spinta a interessarmi alla progettazione d’interni. Manipolare gli spazi, interpretare i gusti e le esigenze di chi vivrà un ambiente dà senso alla mia attività. Sarò per voi una fonte puntuale di suggerimenti innovativi per progettare, rifinire e arredare il vostro spazio, qualunque esso sia, la casa dei sogni che esprima e riveli le vostre aspirazioni, i vostri desideri, la vostra personalità. La casa è il luogo cui fare ritorno e non la meta, il punto di partenza per i nuovi percorsi e le nuove sensazioni da vivere con sé stessi e condividere con amici e le persone più care: è il punto di riferimento del nostro universo emozionale. Le case che creo possono proiettare noi stessi e le nostre aspirazioni verso il futuro o guardare al passato o al vissuto quale radice culturale esistenziale. Possono essere luoghi di lavoro o centro della nostra vita privata. I Servizi: Mi occupo della progettazione d’interni, dei sopralluoghi durante le fasi delle opere murarie, della consulenza degli arredi e dei tessuti che completano la casa, in pratica di tutte le lavorazione per realizzare un progetto “chiavi in mano”. La mia consulenza può avvenire per appartamenti e ville di grandi e piccole dimensioni, per uffici e/o locali commerciali. Altra peculiarità del mio lavoro è il recupero di oggetti e mobili già esistenti, che in seguito ad operazioni di pulitura e laccatura porto a nuova vita. Il credo estetico contemporaneo e l’armoniosa sinergia di minimalismo e ricercatezza sono gli elementi chiave che caratterizzano i miei lavori. Gli elementi d’arredo definiscono la qualità di un ambiente dal punto di vista funzionale ed estetico: è attraverso la loro scelta che si conferisce un’impronta personale alla vostra casa. Metto tutta la mia competenza a disposizione di ogni cliente con l’obiettivo di raggiungere sempre la perfezione di ogni creazione. In ogni caso, il nostro mondo: esclusivo e unico, pensato per voi, costruito insieme. I supporti: Schizzi, disegni in scala, programmi CAD e 3D STUDIO MAX e altri supporti visivi sono preziosi per valutare l’effetto di qualunque modifica interna .Questi strumenti sono utili per riconfigurare gli spazi di distribuzione del progetto, tenendo conto dell’orientamento di ogni zona e della relazione fra interno ed esterno. Particolarmente importante ed in grado di produrre un’anteprima dello sviluppo progettuale è la realizzazione dei RENDER, supporto di alta qualità in grado di dare una visione fotografica dell’ insieme degli arredi di una definita zona dell’ appartamento. I costi: Il sopralluogo, l’analisi dei lavori da effettuare e lo sviluppo del preventivo sono totalmente gratuiti. I costi da sostenere per la realizzazione di un progetto sono direttamente proporzionali alle dimensioni degli ambienti ed alla qualità dei materiali e degli arredi da utilizzare. La mia consulenza ha il fine di razionalizzare tutte le operazioni, in modo da ottimizzare i costi ed i tempi di lavorazione al fine di raggiungere i prefissati obbiettivi di estetica e di badget. Comunque, perseguire un sogno attraverso le dinamiche del “bello e del razionale” è un’operazione facilmente raggiungibile da chiunque ne senta l’esigenza.