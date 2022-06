Giuseppe Lunardini nasce a Lucca nel 1959, si laurea con il massimo dei voti e lode in Architettura a Firenze nel 1987 e si specializza in Architettura dei Giardini Progettazione e Assetto del Paesaggio all'Università di Genova nel 1992. All'attività di paesaggista affianca quella di docente alla facoltà di Architettura di Genova, dal 2000 al 2011 ha tenuto seminari e lezioni in vari corsi universitari, master di secondo livello, corsi pubblici e privati nelle città di Torino, Milano, Firenze, Lucca e Viterbo. Nella sua carriera professionale ha vinto concorsi di progettazione del paesaggio di livello nazionale e internazionale e ha ricevuto premi e menzioni. A partire dal 2007, dopo lunga esperienza maturata nello svolgimento dell'attività di paesaggista in ambito urbano ed extraurbano, per amministrazioni pubbliche e committenza privata, trasforma lo studio da “fabbrica di progetti” a “bottega artigiana”, un laboratorio dove sperimentare e realizzare, a stretto contatto con la committenza, giardini e parchi a servizio di prestigiose residenze.Appassionato di scultura contemporanea crede nell'integrazione tra natura e cultura, tra arte e paesaggio.È per questo che la scultura diventa parte integrante dei suoi progetti e della sua ricerca volta a superare il concetto di arte come arredo, ornamento ed oggetto, ma inserendola piuttosto in un “unicum” con il contesto ambientale.