Nata nel 1920 a Varedo come azienda specializzata nella produzione di tavoli e sedie, la COLICO ANTONIO cresce in maniera esponenziale negli anni del dopoguerra fino a divenire negli anni ‘70 una primaria realtà nel settore dei complementi d’arredo, destinati ad uso privato e contract. Dal 1982 l’ingresso in azienda di Walter Colico segna un profondo cambiamento dell’azienda milanese: da produzione artigianale degli esordi l’azienda inizia un percorso evolutivo di ricerca di nuove forme e linee per una produzione di arredi ad alto contenuto di design, destinati ad una clientela internazionale, nasce così il marchio COLICO DESIGN.