Mi sono avvicinato al settore design poco dopo aver terminato gli studi superiori iniziando a fare pratica presso un piccolo laboratorio di falegnameria dove ho potuto apprendere le nozioni e la manualità necessarie a lavorare il legno.

Dopo questa esperienza formativa, notato dall’Arch. Bernardo d’Ippolito e deciso a migliorare ed evolvere la mia professionalità, sono entrato a far parte dello staff della KinoWorkshop srl come disegnatore, esperienza che mi ha spinto a intraprendere gli studi universitari in Disegno Industriale.

Laureato presso il Politecnico di Bari nel 2009, in Design del Prodotto di Arredo con votazione di 110/110 e lode e riconoscimento dell’intera commissione di tesi circa la qualità del progetto presentato dal titolo “SB-1 - studio di boiserie modulare”, ho fondato il d-Lab studio, laboratorio di idee per l’interior ed il product design.

Maturate le mie competenze, grazie alle diverse collaborazioni intraprese con architetti, artigiani e piccole/medie aziende orientate verso realizzazioni su misura, nel Novembre 2012 sono stato premiato con il progetto del Tavolo Chiglia classificandomi al 2° posto del concorso on line “tra le briccole di Venezia 2012” indetto da Riva 1920. L’anno successivo, su invito dell’Arch. Claudia Pignatale, titolare della Design Gallery SecondoMe, ho esposto il prototipo del Chiglia all’evento Fuorisalone “Juice” in zona Porta Venezia durante la Milano Design Week. Ricevendo diversi riconoscimenti su magazine e blog di settore della portata di AD (N° 387 - Agosto 2013) e Design Street, ho deciso di partecipare alla Design Week 2014 come designer indipendente presentando nuovi concept e progetti prototipati per l’occasione al DIN di Promote Design in zona Lambrate. Tra i riconoscimenti da mensionare la pubblicazione del prototipo del mio concept Goccia sul n° 346 del magazine spagnolo On Diseño.

Nel mese di Maggio 2014 il mio concept “Goccia” è stato selezionato per la prima edizione dell’evento DtoB - Design To Business tenutosi a Bari; alla chiusura di quest’ultimo sono stato invitato dal Prof. Arch. Cosimo D’Urso a tenere una lezione introduttiva sul Design presso lo storico e pluripremiato Istituto d’Arte “V. Calò” di Grottaglie (Ta). Attualmente, presso lo studio di Architettura Cactus HUB di Taranto, conduco un workshop dal titolo “Design - Dall'idea all’autoproduzione”, in cui, oltre i dovuti cenni storici, si ripercorrono le tappe legate all’evoluzione della produzione industriale concentrando l’attenzione sui pionieri dell’autoproduzione quali ad es. Wiener Werkstätte e Bauhaus Schule.

Orientato per formazione ad utilizzare la materia prima legno in maniera pura, limitando il più possibile l’impiego di altri materiali, come nel caso del Tavolo Chiglia, nel tempo ho ampliato il range di materiali di mio interesse avvicinandomi a ceramica e polimeri, ma conferendo ai miei prodotti sempre un certo equilibrio tra tecnica e materia.