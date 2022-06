La mg12 è un’azienda che crea prodotti di design, senza vincoli di materiali o settore, per architetti e amanti del design, made in Italy e eco friendly. I prodotti mg12 hanno un forte valore aggiunto, dal design molto curato e innovativo, utilizzano diversi materiali naturali come alluminio, bronzo, legno, ottone, marmo etc.

non inquinanti. Si avvale di maestranze italiane provenienti da vari ambiti

quali l’artigianato e l’industria per la produzione dei suoi prodotti.

Senza nessun vincolo di materiale o di settore, per ora i

prodotti sono: tavoli in legno massello, scalda salviette elettrici,

lavabi con rubinetteria incorporata, accessori bagni dalle linee molto pulite in ottone cromato, bianco,

nero o rame, elementi traforati in gesso ceramico per interni, e non ultimo soffioni