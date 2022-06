ellevuelle architetti è un collettivo formato da Giorgio Liverani, Luca Landi, Michele Vasumini, Matteo Cavina con Eleonora Festa. Laureati alla Facoltà di Architettura “Aldo Rossi” di Cesena (FC), esercitando la libera professione dal 2009. Il loro percorso di progettazione tenta di indagare l’architettura di oggi, interrogandosi sulle declinazioni e finalità della stessa, fino a formare un pensiero che guardi l’unione di aspetti consolidati con l’innovazione offerta dalle recenti tecniche costruttive. È una ricerca che ha come filo conduttore una sostenuta sperimentazione legata alla lettura del territorio, all’utilizzo sapido dei materiali ed, ovviamente, alle necessità della committenza. Al tema residenziale (casa bipi, casa effe e case buche) si affianca la progettazione di edifici produttivi, fino ad ambiti pensati per la collettività come il recupero della filanda di Modigliana, risalente agli inizi del 900, con destinazione a sala teatrale. Lo stesso approccio della larga e media scala viene adottato per la piccola, con l’occasione della realizzazione di interni di negozi di abbigliamento e mobilio.