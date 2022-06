Fondata a Cittadella, in provincia di Padova, nei primi anni ’90, L’Ottocento realizza artigianalmente, guidata dalla passione per il legno e da criteri di eccellenza qualitativa, cucine e arredi da giorno in stile classico e contemporaneo.

Antiche e nobili tecniche di lavorazione artigianale, patrimonio della tradizione ebanistica veneta, si uniscono alla sensibilità per l’innovazione tecnica ed estetica per esaltare le potenzialità espressive del legno massello e dar vita a opere dal sapore autentico, di fattura “sartoriale”, che coniugano ricercatezza stilistica ad elevati standard tecnologici. Nascono cosi gli arredi L’Ottocento, creazioni senza tempo protagoniste di atmosfere di elegante accoglienza, dove stile ed efficienza si incontrano nel segno di una filosofia aziendale votata alla crescita sostenibile ed alla salvaguardia dell’ambiente. L’accurata selezione delle essenze inizia un processo produttivo votato alla qualità, che privilegia legni pregiati quali ciliegio, noce e rovere oltre al frassino ed esalta il lavoro manuale di abili falegnami.

Le piallature eseguite a mano sugli intarsi e le boiserie ripagano con la loro intensità decorativa la totale dedizione di mani esperte che danno forma con perizia ed estro creativo a soluzioni progettuali personalizzate. Abilità, gusto e passione accompagnano la lavorazione di ciascun arredo, mentre accorgimenti tecnici d’avanguardia entrano in gioco per valorizzarne la funzionalità e raffinate finiture ottenute da materie prime naturali celebrano la preziosità del legno, tutelando la salute del consumatore. Avanguardia tecnologica, soluzioni tecniche innovative e artigianalità convivono per garantire ricercatezza estetica e massima funzionalità.Ogni creazione L’Ottocento è unica: il lavoro di progettazione e consulenza completamente personalizzate si perfeziona quando tecnica ed estetica creano una combinazione ideale che soddisfa sia i requisiti di conformità agli elevati standard di produzione che le aspettative del cliente.

Coscienza ecologica.

L’Ottocento fa propria una filosofia aziendale votata alla crescita sostenibile ed alla tutela del consumatore, testimoniando un impegno di salvaguardia ambientale in tutta la filiera produttiva. Una sensibilità, quella per l’ambiente, che inizia in fase di approvvigionamento della materia prima. I legnami provengono da aree soggette a riforestazione controllata, secondo i criteri di eco-compatibilità definiti dalla Certificazione FSC, ed esclusivamente il legno massello, dove la formaldeide è naturalmente presente in quantità irrilevante, entra nel processo produttivo aziendale per trasformarsi in arredi ricercati e salubri.

La preziosità della laccatura, ottenuta a più sequenze eseguite manualmente, la naturalità delle tinte all’acqua e l’utilizzo di vernici ecologiche completano una gestione produttiva e di politica aziendale guidata da una coscienza ecologica che privilegia il consumatore e l’ambiente in cui vive.