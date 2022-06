Un pò di storia

La 'Ditta Cav. Vincenzo De Bartolo di Nicola De Bartolo è un'azienda di produzione di arredamenti in legno per interni, su misura. Il suo fondatore, Cavaliere Vincenzo De Bartolo, dopo gli studi in una scuola professionale per ebanista, durante la seconda Guerra Mondiale, lavorò per l'Aeronautica Militare e costruì ali e fusoliere degli aerei, fatti in quel periodo ancora in legno.

Nel1954 decise di aprire un laboratorio artigianale di mobili. La particolarità dei lavori eseguiti e l'aver puntato prevalentemente sulla qualità, elemento quest'ultimo che è sempre stato il punto di forza aziendale, porta ad una crescita quasi immediata del piccolo laboratorio di ebanisteria. Così con la nuova sede crescono le tecnologie si allargano gli obiettivi mirando anche ad ampliare la clientela e puntare su Comunità ed Enti Pubblici.

L'attuale sede, la quarta dall'inizio dell'attività, sorge su un lotto di 4.000 mq. nel contesto industriale della città di Bari. Essa è impostata sui principi della sicurezza - qualità - ambiente. L'azienda, con il suo direttivo a conduzione familiare e di elevata professionalità, contestualmente a studi e ricerca nel settore, non ha mai perso di mira la produzione.

Questo connubio tra studio ed esperienza in campo, specialmente nella scelta dei legnami, delle essenze, delle varie componenti nella lavorazione e della ferramenta che è il coronamento di pregio al mobile realizzato, porta la Ditta De Bartolo ad esse sempre più richiesta da una clientela esigente.

Che cosa produciamo

In 60 anni di attività, l'azienda ha eseguito lavori di particolare fattezza per Università, vari Enti Pubblici, Enti Ecclesiastici, Comunità, Esercizi commerciali, Studi professionali, Banche, Ville ed Appartamenti, sia in Puglia che in altre Regioni.

Come lo produciamo

Tutto viene prodotto con l'integrazione tra la tecnologia e strumenti informatici, come software per progettazione, ricerca del design ma con la rifinitura finale del lavoro in maniera artigianale. Particolare attenzione è rivolta alla salvaguardia dell'ambiente e della salute dei lavoratori con l'introduzione di adeguati accorgimenti alle macchine nella fase di lavorazione e dello smaltimento dei rifiuti.

Dopo 60 anni di attività siamo orgogliosi di presentare la nostra collezione - debartolo sign -

di mobili esclusivi.