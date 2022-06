Recrea nasce nel 2001

dalla passione per la luce e per i materiali di riuso di Renata Crespi.

Renata Crespi, classe 1966, studia e lavora a Milano. Fin da bambina manifesta la sua passione per l’arte e il suo interesse verso gli oggetti più diversi, sperimentati e conosciuti esplorando i cantieri dell’impresa edile di famiglia.

Dalla città trae ispirazione e utilizza tutto ciò che la circonda per progettare e costruire le sue opere d’arte, facendo del riciclo dei materiali la sua cifra stilistica. Oggetti d’uso comune, dismessi, vecchi o trovati, ciò che da altri è considerato ormai inutile assume nelle sue mani un valore artistico originale e unico.

Nel 2001 scopre la luce e comincia l’avventura di Recrea, una linea di sculture luminose che si rinnova e si ricrea di anno in anno. La luce diventa filo conduttore comune, quasi un cuore pulsante per questi objet trouvé trasformati in sculture: opere d’arte, lampade pezzi unici dallo stile personalissimo, ironico e suggestivo, ideali per l’arredamento di interni ed esterni.

Collezionatrice onnivora degli oggetti più diversi, i materiali con cui lavora Renata Crespi sono utensili da cucina, componenti idraulici e elettrici, prodotti per l’edilizia, ricambi d’auto e moto e qualsiasi oggetto che accenda la sua creatività, con una predilezione particolare per le leghe metalliche e i materiali plastici e per quanto riguarda le sorgenti luminose, per i LED.

Espone in mostre collettive e personali e collabora assiduamente con studi d’architettura, interior designers e locali per cui realizza anche progetti “su richiesta”.

Il 2013 è per Recrea un anno ricco di soddisfazioni. Nel settembre 2013 partecipa al progetto Storie di Cose Sostenibili all’interno della fiera di arredamento e idee per la casa MACEF. A novembre, durante il Festival Internazionale del film di Roma, accende con le sue luci le notti di Club7, lo spazio lounge che ospita attori, celebrities, feste e incontri. A dicembre è a Firenze al Reversus Performing Art Festival, una due giorni dedicata al design autoprodotto. Il 2014 inizia subito con la prestigiosa collaborazione con Casa Sanremo, l’evento collaterale ufficiale del Festival della Canzone Italiana, per cui allestisce con le sue lampade la lounge area e altri spazi. Infine a marzo grazie al Festival Cortinametraggio, porta le sue sculture luminose all’Hotel Ancora di Cortina, prestigioso headquarter della manifestazione.