Dopo la laurea in architettura e il Master in Design and Management, ho maturato esperienza nel settore del design e dell’arredamento lavorando per aziende di fama internazionale su progetti di architetti come Gae Aulenti e Norman Foster. Ho collaborato con aziende che operano nella realizzazione di allestimenti fieristici e con studi di architettura. Oggi, in qualità di libera professionista, mi occupo principalmente di architettura d’interni nel settore casa e ufficio e di disegno del prodotto per la realizzazione di arredi su misura o oggetti su specifica richiesta del cliente. Avvalendomi di collaboratori e artigiani di comprovata esperienza, propongo soluzioni di cui curo personalmente ogni fase del progetto, dalla ideazione alla esecuzione finale.