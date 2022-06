Creare ambienti confortevoli ed eleganti, utilizzando le antiche tecniche di lavorazione miscelate con le migliori tecnologie moderne.Riprodurre copie perfette di mobili antichi, personalizzandone forme, accessori, finiture, così da soddisfare le esigenze moderne. Portare lo stile e l’inventiva italiani nelle ville più lussuose. Faber Mobili si propone di esaltare la qualità della lavorazione artigianale, garantendo il più autentico Made in Italy. Faber Mobili ricrea nelle forme e nella sostanza mobili in stile classico, partendo da progetti esistenti oppure da una semplice idea, fino a progettarne l’esecutivo; il tutto avendo cura di ottenere alti livelli di eccellenza qualitativa, che solo il legno massello può dare. La finitura Faber è riconosciuta da tutti gli esperti del settore, la migliore in assoluto, il nostro obiettivo è di migliorarci continuamente. Faber Mobili propone mobili, frutto di una doppia ricerca, estetica e costruttiva, che abbina alle esigenze dell’epoca moderna la coerenza stilistica del passato. Abbiamo oltre 800 articoli a catalogo, tutti personalizzabili in dimensioni e finitura. La massima flessibilità si esprime, come fa il sarto che cuce l’abito su misura al cliente, realizzando un mobile a marchio “Faber” su schizzo del cliente. Tessuti, ferramenta, vetri, inserti, il cliente può decidere come rifinire il suo mobile o arredamento.42 sono le finiture che possono essere scelte o personalizzate con 4 livelli di anticatura, 3 di brillantezza, decidendone se necessario, patinatura, sfumatura, consumìo.

Faber Mobili impiegaesclusivamente legname pregiato quale noce nazionale, ciliegio e rovere, dovutamente essiccato, stagionato fino ad un’umidità interna del 12% per garantire stabilità nel tempo. Per alcune parti soggette a screpolature dovuti alla temperatura, vengono utilizzati legni listellari stabilizzati. L’azienda si distingue per una produzione di alta qualità basata sulla capacità di lavorazione del legno massiccio e inoltre sulla ricercata attenzione di ogni dettaglio quale la realizzazione esclusivamente ad incastro dei diversi punti di giunzione. La modularità compositiva è realizzata con giunzioni troncoconiche in legno e con finiture manuali rispettose dell’arte ebanistica quali intagli, intarsi, incastri a coda di rondine, applicazione a mano di gommalacca o cera antiquaria.