Costruzione piscine e centri benessere. Concessionaria ufficiale Piscine Castiglione e Piscine Natural Bio e Design.

Private SPA Centri Benessere , realizziamo atmosfere di relax e piacere in location d’altri tempi senza alterare lo stile e le caratteristiche architettoniche.

Realizzazione PISCINE INTERNE per Private spa, centri benessere di charme legati allo stile delle Ville signorili, Trulli o delle Masserie Salentine e Pugliesi.

La progettazione mira a personalizzare ogni ambientazione. Nulla viene lasciato al caso, la realizzazione della spa è un lavoro che si può definire sartoriale, su misura del cliente. Le ambientazioni verranno simulate attraverso un progetto architettonico del centro benessere, il quale verrà affinato e definito nei dettagli prima di procedere con l’esecuzione del lavoro. Si valorizza così il metodo di lavoro artigiano, lavorazioni manuali per la realizzazione di spa di eccellenza. Utilizzo di tecniche e materiali tipici del territorio, finiture ed impermeabilizzazioni di zone umide come piscine idromassaggio per il relax o bagni di vapore attraverso l’utilizzo di cocciopesto (utilizzato nelle terme romane), utilizzo di rivestimenti antichi o di recupero. Le tecnologie più avanzate sono utilizzate per il vostro relax, come l’ acqua termale direttamente nella vostra spa privata per un benessere esclusivo. Ogni area wellness è studiata esclusivamente per voi. SYS PISCINE, lo stile che fa la differenza.