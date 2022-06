CatturArti design LAB nasce dalla passione per arte e design scaturita da una vita vissuta nella realizzazione artigianale di arredi e complementi. Abbraccia quelle che sono le nuove strade dell’arte, interpretandole in oggetti unici e particolari, completamente hand-made.

Puntiamo sulla qualità dello stile di vita, per chi nei proprio spazi esige una soluzione unica e totalmente personale, per chi non subisce le mode del momento ma attua le proprie scelte con passione e carattere.

Punto di forza di CatturArti è la realizzazione personalizzata , catturando l' esigenze del cliente plasmandole in arredi, complementi , restyling d'arredo.