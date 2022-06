Campeggi è tra i primi al mondo a produrre trasformabili.

Divani che diventano letti dal 1959; dal 1968 non solo: oggetti diversi con una performance per funzione. Riflessa chiaramente dalla propria comunicazione, la Campeggi si racconta da sé attraverso il marchio (Unimark), i cataloghi (Italo Lupi con Steven Guarnaccia), gli allestimenti (Denis Santachiara), la fabbrica (Guido Canali) e soprattutto attraverso i suoi prodotti (Denis Santachiara, Vico Magistretti, Giulio Manzoni, Lorenzo Damiani, Giovanni Levanti, fino ai più giovani Sakura Adachi, Adrien Rovero, Philippe Malouin, Matali Crasset, Tobias Fraenzel, Paolo Imperatori). Tante forme legate da un fil rouge che delinea l’immagine dell’azienda e segna dei margini precisi alla sua identità. Un disegno grazie al quale il movimento, oltre che essere cifra della collezione, diventa anche mission di un brand che può sperimentare, cambiare, trasformarsi senza mai trasfigurarsi in altro da sé. Ecco il percorso attraverso cui la performance della trasformabilità si applica a nuove tipologie di oggetti, si apre a contaminazioni e ibridazioni funzionali, si struttura con nuove tecnologie e meccanismi sofisticati perché possa attuarsi con gesti semplici, fino a riscattare gli oggetti più umili dallo sgabuzzino.