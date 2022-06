BertO è una tappezzeria sartoriale, nata nel 1974 a Meda dalla passione dei fratelli Fioravante e Carlo Berto. Dal 2000, grazie al web, BertO è cresciuta 5 volte diventando un caso di successo italiano, tanto che Google l’ha selezionata per il progetto Eccellenze in digitale e l’ha invitata a Bruxelles in rappresentanza delle PMI europee più innovative. BertO produce divani, letti, divani letto, poltrone su misura e su progetto mettendo a disposizione dei propri clienti un’intera bottega artigiana, raggiungibile in tutto il mondo direttamente dal sito e-commerce oppure aprendo le porte degli del laboratorio e degli uffici di progettazione.