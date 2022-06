LUIGI BRENNA ARCHITETTO

è uno studio di progettazione che opera nel campo dell’interior design, del design di prodotto e delle nuove costruzioni fornendo al cliente soluzioni personalizzate di elevata qualità formale e spaziale. È una realtà piccola, ma capace di affrontare progetti di diversa natura e misura anche grazie alla rete Archinapsi di cui Luigi Brenna è socio fondatore.

Filosofia

Il progetto è la specificità dello studio. Per progetto si intende quel processo di esplorazione dei significati e delle soluzioni migliori dal punto di vista tecnico, formale ed espressivo, che culmina nel congelamento della migliore tra le infinite soluzioni possibili. È dunque un processo rigoroso di scelta di forme spaziali, materiali e dettagli coerenti con l’idea che sta alla base del progetto e che lo rende unico. L’attenzione al particolare e la cura del dettaglio contribuiscono a escludere soluzioni scontate creando ambienti apprezzati dai fruitori. Le persone, con le loro peculiarità, sono parte integrante del progetto e ne determinano il senso. Il progetto riesce bene infatti solo quando diventa generatore di senso per coloro che lo fruiscono.

Il progettista

Milano è dove sono nato, ma per alcuni periodi della mia vita ho vissuto volentieri all’estero. Ho trascorso la quarta liceo scientifico in Michigan (USA) da dove sono tornato con una Graduation “cum laude” consegnatami dall’Alpena high School. Mi sono laureato in architettura al Politecnico di Milano nel 1998 dopo aver trascorso un anno accademico alla TU di Delft (Olanda) e nel 2005 ho conseguito col massimo dei voti il dottorato di ricerca in Disegno Industriale e Comunicazione Multimediale sempre al Politecnico dopo aver trascorso un soggiorno di 4 mesi a Brisbane (AU) alla QUT (Queensland University of Technology). Da dopo la laurea e durante tutto il dottorato ho collaborato con diversi studi di progettazione.

Svolgo da anni l’attività di docente in corsi ordinari (Interior Design, Design dei Servizi e Design del prodotto) della Scuola di Design del Politecnico di Milano, oltre ad insegnare in master nazionali e internazionali di primo e secondo livello.

La passione per il progetto mi porta a sperimentare ambiti che esulano dall’architettura e spaziano nella progettazione culturale. Nasce così l’Associazione Culturale Urbanizer che propone esperienze di Design dei Servizi in ambito urbano tramite esperienze di coinvolgimento e di scambio finalizzate ad accrescere il livello di empatia tra cittadini.

Per ossigenare la mente disegno e dipingo. “RITRATTI URBANI. MILANO” (2014) è l’ultima personale realizzata con l’intento di far conoscere e valorizzare il patrimonio architettonico milanese.