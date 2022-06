DIMONDO nasce a Lecce nel 2012 come spazio “officina” di Diego Bramato e Marcello Solazzo la cui principale peculiarità del loro percorso collaborativo è la sperimentazione multi materiale, la ricerca semiotica della materia in ogni declinazione applicativa.

Entrambi salentini, sviluppano un profondo interesse per il binomio funzione-forma, sperimentando l’uso di materiali quali legno, me...tallo, cuoio, materiali tessili, compositi e polimerici. Un’imprescindibile ricerca preliminare per il momento creativo.

La poliedrica produzione di DIMONDO si traduce in idee e progetti per prodotti, installazioni, interior e light design, oggetti d’arte ed accessori dal carattere originale e dalla personalità inequivocabile.