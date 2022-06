Siloma nasce nel 1968 nel settore delle camerette ma oggi offre una gamma estremamente vasta di proposte giorno, cucine, camere e camerette caratterizzate da modularità, flessibilità, cura dei materiali e del design. È un’azienda moderna che propone soluzioni giovani e flessibili per soddisfare le richieste più vicine agli stili di vita del momento, dove tecnologia funzionale e creatività si coniugano in una continua evoluzione. Siloma srl è oggi una realtà italiana che opera nel settore dell’arredamento da più di 45 anni e in questi anni ha potuto maturare un ampio patrimonio di conoscenze e competenze. La sua realtà industriale ricopre oggi 42.000 mq, e sebbene operi anche su un piano internazionale è riuscita a mantenere un forte legame con il territorio d’origine, quello veneto, conservando i propri valori e le proprie tradizioni che stanno alla base del successo dell’azienda.