Lo studio è operativo dal 1997. Ha conseguito una vasta esperienza in un ampio spettro di aree tematiche e tipologiche specialmente nell’ambito del design e dell’interior design. Centinaia le progettazioni di locali, attività commerciali e arredi. Il confronto con persone e clienti in ambiti diversi hanno stimolato la ricerca espressiva che si è evoluta di volta in volta, adeguandosi agli scopi di ogni singolo cliente e progetto. Molto spesso ci si trova ad affrontare problematiche diverse nell’ambito dello stesso progetto e questo fa si che la cura nei dettagli, dettata dall’esperienza sul campo, sia altissima. La scelta dei materiali e la loro associazione diventa insieme al design l’espressione di unicità. Forti di tale dote ed esperienza, lo studio riesce a portare a termine qualsiasi idea e progetto dei propri clienti, anche fornendone la realizzazione nella formula “chiavi in mano”.