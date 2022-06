Arrital S.p.a. dal 1979 produce cucine di design a Fontanafredda (PN). Da allora investe nelle risorse umane, nelle tecnologie e nei processi produttivi per proporre innovative soluzioni per l'arredo cucina. Esordisce nel mercato con la produzione di cucine componibili, sin da subito apprezzate per la cura, la scelta e la qualità dei materiali. Già dalla fine degli anni '80 avviene l'apertura al mercato internazionale e in breve tempo il marchio diviene sinonimo di sicurezza ed affidabilità. Nel 2013 l'azienda acquisisce Altamarea, brand con posizionamento medio-alto nel segmento bagno, nell'ottica di creare un "sistema casa" composto da spazi coerenti e legati fra loro, sfruttando in sinergia e con la massima efficienza le risorse produttive, commerciali e logistiche. Oggi Arrital raggiunge i suoi clienti in oltre 30 paesi nel mondo e si mostra come una realtà affermata di 170 dipendenti, con uno stabilimento di 55mila mq distribuito su oltre 115mila mq di terreno. La passione per la qualità e per l'innovazione che da sempre contraddistingue Arrital coinvolge anche le relazioni dell'azienda con l'ambiente, impegnandosi a tutelarlo con scelte sostenibili, dotando la struttura di Fontanafredda di un impianto fotovoltaico che la rende energicamente quasi autosufficiente.