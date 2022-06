L'azienda Geopietra, leader nello sviluppo di materiali e tecnologie edilizie di qualità, ha messo a punto un sistema collaudato di materiali per la creazione di murature uniche, tecnicamente evolute e di alto valore estetico: murogeopietra.

murogeopietra rappresenta l’eccellenza della ricerca aziendale in termini di tecnologia e design, all’avanguardia nella proposta di soluzioni per l’edilizia a risparmio energetico, per chi vuole progettare e costruire in maniera efficiente senza vincoli strutturali e tecnici.

murogeopietra è venduto in un unico sistema integrato; prevede l’utilizzo del collante di sistema geocoll, la posa a regola d’arte, su fondo preventivamente preparato, del rivestimento geopietra e l’applicazione della malta di finitura geoBi.