Giuseppe Chigiotti si è laureato in architettura all’Università di Firenze. Qui ha iniziato la sua carriera accademica, diventando poi professore associato al Politecnico di Milano, dove ha insegnato “Storia del Design”. Autore di saggi, libri sul design e sull'architettura; ha collaborato con Casa Vogue, Domus, Interni, Modo, Nuovi Argomenti e Ottagono. Ha sempre affiancato l’attività di ricerca e didattica con la pratica professionale nel campo dell’architettura e del design, progettando edifici privati e pubblici, allestimenti museali e commerciali, oggetti, mobili e lampade. I suoi progetti sono pubblicati su riviste e libri internazionali. Per la qualità della sua attività progettuale è stato nominato dal Ministero dei Beni Culturali, Ispettore Onorario per i Beni Architettonici e Paesaggistici. Nel 2004 ha fondato la Società Giuseppe Chigiotti S.r.l. riunendo gli studi di Firenze, Grosseto e Milano.