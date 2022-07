L'amore per l'arte e l'architettura lo portano ben presto a seguire le orme del padre, Salah Keilani, (artista siriano di fama internazionale), continuando il suo percorso culturale tra oriente e occidente, tra l'Italia e la Siria. Ancora studente, collabora con lo studio NEXT ARCHITETTI a vari progetti e concorsi internazionali. Nel 2005 vince il concorso IN_side (allestimento di una mostra all'interno della casa dell'architettura, acquario romano, Roma). Nello stesso anno fonda lo studio NOSES ARCHITECTS dando inizio a progettazioni per committenze private a Damasco e in tutta l'area del Medio Oriente. Dopo essere arrivato in finale al concorso per il nuovo Parlamento Siriano (2008) lo studio si dedica completamente alla realizzazioni di progetti di interni per committenze private in Italia e all'estero. Nel 2016, fonda il suo nuovo studio MGK architects, continuando così la sua carriera artistica e architettonica tra oriente e occidente