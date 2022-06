Una storia lunga 50 anni. E’ quella di Eusebi Arredamenti, partita nel 1960 come falegnameria artigianale a Ripatransone e arrivata oggi a testimoniare l’importanza di un’azienda che si distingue per poggiare le proprie basi su importanti valori territoriali quali l’imprenditorialità, l’amore per il proprio lavoro, il sapere artigianale fatto di esperienza, ma continuamente alimentato grazie a una costante attività di ricerca e innovazione.

L'azienda è articolata su tre showroom, a San Benedetto del Tronto (AP), Pescara e Corridonia (MC), in cui i prodotti delle più prestigiose aziende di design italiane ed internazionali sono in mostra e le competenze dei nostri professionisti sono al vostro servizio per fornirvi una consulenza progettuale completa.

Perno dell'intera struttura è la Falegnameria Eusebi, luogo prezioso, ricco di storia e di passione, in cui le idee prendono forma e i progetti si realizzano. Qui, mani esperte lavorano i materiali creando cucine, armadiature e tutto ciò che può essere realizzato su misura per il cliente, rendendo vivo il progetto degli architetti.