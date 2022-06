ARDES Progetti è uno studio di progettazione che nasce nel 2007 a Torino ed opera nell’ambito dell'architettura, del design e della grafica.

Siamo tre architetti con background e personalità differenti, per questo complementari e sinergici.

Ci piace progettare per sperimentare, perché siamo curiosi, per innovare, per risolvere problemi, per stupire, per far sorridere.

Soprattutto ci piace pensare che i nostri progetti aiutino la gente a vivere meglio.

La nostra filosofia progettuale si basa su una metodologia che vede il progetto come un percorso di scoperta, attraverso il quale coniugare funzionalità ed estetica ed operando scelte che mai si limitino al semplice aspetto formale.

Diamo grande importanza all’innovazione intesa non solamente come nuova tecnologia, ma anche come differente modo di vedere le cose ed approcciarsi ai problemi: per questo siamo sempre alla ricerca di nuovi materiali, di metodologie innovative, di percorsi progettuali inconsueti e interessanti.

Abbiamo contatti con una rete di artigiani d’eccellenza del nostro territorio grazie ai quali, attraverso un rapporto di collaborazione consolidato nel tempo, siamo in grado di gestire progetti dal concept alla realizzazione dell’oggetto finito, tramite lavorazione dei più svariati materiali.

La flessibilità dovuta al piccolo nucleo progettuale principale al quale, all’occorrenza, affianchiamo una serie di collaboratori esterni, ci rende in grado di seguire con la stessa accuratezza progetti con esigenze differenti: dal pezzo unico per l’utente privato allo sviluppo di prodotti per la grande azienda.

Crediamo molto nella diffusione al grande pubblico della cultura del design nella sua corretta accezione, e ci adoperiamo attraverso eventi ed iniziative per la sua promozione.

Abbiamo esposto i nostri progetti in occasione di numerosi eventi e manifestazioni tra cui Fuorisalone Milano, Florence Design Week, Torino Design Week, Biennale Democrazia e molti altri.

Alcuni nostri progetti sono stati pubblicati su libri, riviste, siti e blog di settore.

Ci occupiamo anche di didattica presso il Corso di Laurea in Design e Comunicazione Visiva del Politecnico di Torino.