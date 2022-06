La storia di GD Arredamenti inizia nel 1969 a Biancade, centro tradizionalmente votato alla produzione del mobile, alle porte di Treviso. L’azienda deve il suo sviluppo e la sua affermazione alle intuizioni ed alla perseveranza di Giuseppe Dolfo, il fondatore, ed alla sua capacità di rappresentare ed esprimere consapevolmente nei prodotti che mano a mano ideava, il connubio fondamentale “tradizione-modernità”.

Nel rispetto dei propri clienti, l’Azienda attribuisce massimo valore al contenuto e alla sostanza dei materiali, in particolare al legno. Il legno è componente fondamentale dei mobili GD Arredamenti, presente nel suo DNA per storia e tradizione e per la sua riconosciuta resistenza e riusabilità nel tempo. Nel reparto falegnameria vengono utilizzati alberi di Frassino, Rovere ed altre specie, provenienti da riforestazione controllata. Dopo la stagionatura, vengono sezionati e lavorati in un processo largamente integrato.



Oltre che al miglior rapporto “forma-funzione”, la ricerca progettuale di GD Arredamenti è sviluppata nel solco di una dimensione stilistica contemporanea non effimera, depurata dagli eccessi e dalle mode, per un’estetica senza tempo fatta allo stesso modo dei prodotti: per durare negli anni, resistendo all’usura ed all’evoluzione del gusto. Questo approccio progettuale rimanda al concetto di “trendy classico”, intuizione stilistica e in fondo filosofica nata in GD Arredamenti, che ha influenzato il mercato aprendo nuove prospettive per il design dei mobili per la casa e per la cucina e conferendo a GD Arredamenti una identità riconosciuta e riconoscibile. Quella dei prodotti che GD Arredamenti propone ai suoi clienti è un’identità precisa, fondata sulla qualità dei contenuti oltre che dei contenitori, sui materiali come il legno, la pietra, l’acciaio, il vetro. Un’identità basata su affidabilità e durata dei prodotti, su un corretto rapporto tra forma e funzionalità, nel rispetto dei clienti, degli utilizzatori, dell’ambiente.