Fondato nel 2005, Karboxx è rapidamente cresciuta nel settore dei prodotti per l'illuminazione di design grazie a caratteristiche distintive come nuovi materiali, tecnologia ed eleganza. Materiali estremamente moderni, tecnologicamente avanzati, leggeri ma molto resistenti come la fibra di carbonio e di vetro, in combinazione con un design raffinato e minimale hanno dato al brand Karboxx un'identità riconoscibile. Con un occhio verso gli stili di vita in continua evoluzione, Karboxx ha studiato il tema del benessere attraverso l'illuminazione e la cromoterapia, includendo le soluzioni più avanzate in questo settore nella sua gamma di prodotti.

Karboxx aggiunge tecnologia al concept e al design applicato alla illuminazione, offrendo al mercato materiali compositi come la fibra di carbonio o di vetro con l'obiettivo di riunire le qualità di leggerezza, resistenza meccanica e bellezza in progetti che migliorino queste proprietà.

Questo ha portato alla creazione di lampade che interpretano la luce in diversi modi. I prodotti nascono, vengono sviluppati e realizzati in Italia. Affidandosi all’abilità e riconoscibilità internazionale dei suoi designer (da Enrico Franzolini, Vicente Garcia Jimenez e Brian Rasmussen per citarne alcuni), la collezione Karboxx include un set completo di lampade da tavolo, terra, a sospensione, lampade da parete e da esterno.

Nyx by Karboxx, sorgente di design.

Dall’esperienza Karboxx nel 2012 nasce NyxbyKarboxx. Una nuova collezione basata sulla tecnologia a Led, ma disponibile anche con sorgenti luminose fluorescenti, progettate ad hoc per l’illuminazione dell’ambiente lavorativo, con un’attenzione peculiare alle esigenze degli studi professionali, di uffici opertativi e direzionali di pregio.

Nella mitologia greca, Nyx, era la dea della notte, da cui generarono Etere ed Emera, la luce ed il giorno. Nyx è dunque l’emozione della luce come naturale evolversi dell’oscurità.

Nyx by Karboxx irradia un concetto evoluto di light design che si prende cura del benessere fisico ed emotivo di chi lavora, stimolando la creatività, favorendo la concentrazione e caratterizzando con coerenza lo stile degli ambienti.