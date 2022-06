Alhambretto è uno studio di progettazione fondato nel 2008 da Viviana Dell'Acqua e Francesco Feliziani. Lo studio si occupa di design di prodotto, di interior design e di grafica ricercando il giusto mix tra funzionalità e poesia. I progetti firmati Alhambretto rivolgono uno sguardo critico al passato e recuperano in chiave contemporanea il saper fare manifatturiero.

Alhambretto is a design studio founded in 2008 by Viviana Dell'Acqua and Francesco Feliziani. The studio operates on the field of product, interior and graphic design following the right balance between functionality and poetry. Projects by Alhambretto take a critical look to the past and recover traditional know-how techniques from a contemporary viewpoint.