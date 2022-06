Il nome A&ZETA STUDIO nasce come acronimo dei cognomi degli architetti Paolo Aina e Daniela Zorzi. Paolo e Daniela si trovano d’accordo sulla natura della loro ricerca. Ricerca che comprende progetti architettonici, complementi d’arredo e oggetti d’uso.

Il loro concetto di estetica non prevale sulla funzionalità ma è parte integrante di una ricerca strutturale costruttiva. Le forme ripensate nello spirito del presente attraverso l’uso di nuovi materiali e tecnologie rivivono attualizzate e si riappropriano della loro funzione primaria, così come si è strutturata nella storia, per dare frutto a oggetti necessari e non iconicamente idolatrati.

Credono nel “bien vivre” dove l’umano è al centro del proprio benessere e trova negli oggetti il piacere di un uso facile e immediato senza esserne schiavo.